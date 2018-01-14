Україна зайняла третє місце у світі, де у 2018 році очікується найбільше зростання реальних зарплат

Україна посіла третє місце в ТОП-10 країн, в яких цього року буде спостерігатися найбільше зростання реальних зарплат. Відповідний рейтинг склали експерти консалтингової компанії Korn Ferry.

У 2018 році аналітики компанії прогнозують зростання зарплат на рівні 4,4% в порівнянні з 1,9% падінням в 2017 році, повідомляє видання Finance.ua. Експерти відзначають, що основу української економіки становлять багатогалузева промисловість, сільське господарство і сфера послуг.

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"З 2014 року в країні падає промислове виробництво – найбільше постраждали галузі, основний потенціал яких зосереджений на сході країни: виробництво коксу і продуктів нафтопереробки, хімічної продукції, металургійної продукції, продукції машинобудування", – констатують в Korn Ferry.

На першому місці рейтингу опинилася Індія з прогнозом щодо зростання зарплат в 4,7% в порівнянні з 4,8% в минулому році. З прогнозом в 4,6% друге місце в списку зайняв В’єтнам, де в минулому році зростання реальних зарплат склало 7,2%.

Замикають п’ятірку лідерів Китай та Індонезія, де зростання очікується на рівні 4,2% і 3,4% в порівнянні з 4% і 4,9% в минулому році відповідно.

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Далі йдуть Бразилія з прогнозом щодо зростання зарплат в 3,3% (0,4% у 2017 році), Росія з 3% (-0,1%), Казахстан з 2,8% (-5,6%) і Болгарія з 1,8% (4,7%). Замикає десятку Італія, де в цьому році аналітики очікують 1,8% зростання реальних зарплат в порівнянні з 2,6% в 2017 році.