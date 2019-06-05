Україна зазнала чергових втрат на Донбасі: ракета бойовиків влучила у авто з продуктами

Ситуація на Донбасі погіршується. Загинули ще двоє українських військових і ще одного поранено. Сталося це після того, як окупанти випустили протитанкову керовану ракету (ПТРК).

Про інцидент повідомила 17 окрема танкова Криворізька бригада, до якої власне й належали загиблі та потерпілий. Коли саме це сталося, невідомо, але можна припустити, що уранці 5 червня.

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За інформацією бригади, ПТРК бойовиків влучила у автомобіль ГАЗ-66, який перевозив продукти.

Також військові висловили співчуття родинам загиблих і родині пораненого.

Це вже не перші втрати України на Донбасі упродовж останнього часу. За інформацією прес-центру Об’єднаних сил, бойовики на Донбасі уранці 5 червня вбили ще одного українського воїна. Крім того, минулої доби двоє українських захисників загинули та троє зазнали поранень.