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      Україна зазнала чергових втрат на Донбасі: ракета бойовиків влучила у авто з продуктами

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      Бойовики випустили ПТРК по авто з українськими військовими: двоє загинули, одного поранено
      Бойовики випустили ПТРК по авто з українськими військовими: двоє загинули, одного поранено / Фото з відкритих джерел

      Ситуація на Донбасі погіршується. Загинули ще двоє українських військових і ще одного поранено. Сталося це після того, як окупанти випустили протитанкову керовану ракету (ПТРК).

      Про інцидент повідомила 17 окрема танкова Криворізька бригада, до якої власне й належали загиблі та потерпілий. Коли саме це сталося, невідомо, але можна припустити, що уранці 5 червня. 

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      За інформацією бригади, ПТРК бойовиків влучила у автомобіль ГАЗ-66, який перевозив продукти.

      Також військові висловили співчуття родинам загиблих і родині пораненого.

      Це вже не перші втрати України на Донбасі упродовж останнього часу. За інформацією прес-центру Об’єднаних сил, бойовики на Донбасі уранці 5 червня вбили ще одного українського воїна. Крім того, минулої доби двоє українських захисників загинули та троє зазнали поранень.

      яких ще втрат на донбасі останнім часом зазнавала україна:
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      Теги: Новини України Жертви Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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