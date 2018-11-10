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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Україна зазнала непоправних втрат на фронті

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      Двоє українських військових загинули на Донбасі 9 листопада
      Двоє українських військових загинули на Донбасі 9 листопада / 24 Канал/Ілюстрація

      Внаслідок бойових дій у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі двоє українських захисників зазнали поранень несумісних із життям.

      Про це йдеться у ранковому зведення прес-центру штабу.

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      За даними штабу, у п’ятницю окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Третина цих обстрілів відбувалась із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

      Найбільше ворог гатив поблизу Луганського на Світлодарському напрямку.

      Поблизу Кримського під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру позиції сил ОС обстрілював снайпер.

      Внаслідок бойових дій двоє українських захисників зазнали смертельних поранень.

      Вже від початку нової доби 10 листопада один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука на Донеччині.

      За даними розвідки, впродовж минулої доби двох російських окупантів було знищено, ще стільки ж – були поранені.

      До слова, 9 листопада в окупованому Донецьку прогримів вибух, в якому окупанти одразу звинуватили "українських диверсантів".

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України АТО
      Джерело: 24 Канал
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