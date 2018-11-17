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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

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      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих дій 17 листопада загинув український захисник.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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      Від початку доби, 17 листопада, проросійські бойовики обстрілювали бійців ЗСУ з мінометів поблизу населених пунктів Новотошківське та Жолобок. Окрім того, окупанти застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по захисниках Гнутового.

      "Під час бойових дій, 17 листопада, загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", йдеться у  повідомленні.

      Водночас, вчора, 16 листопада, російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил., при цьому шість разів застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

      Ворог вів прицільний вогонь по бійцях ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили захисники в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

      У ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було. За даними розвідки, протягом 16 листопада, 2 окупантів було поранено,
      додали у штабі.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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