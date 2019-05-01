Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

За минулу добу, 30 квітня, російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів ворога один український військовий загинув, один – зазнав поранення.

Проросійські бойовики гатили по позиціях ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних Сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли неподалік Павлополя, Талаківки, Пісків, Лебединського, Опитного, Широкого, Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу Троїцького та Луганського.

На свої дії ворог отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, двох окупантів було ліквідовано, ще трьох – поранено.

З початку доби бойовики обстріляли українські позиції біля Лебединського та Гранітного.