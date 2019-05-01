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      Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу, 30 квітня, російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів ворога один український військовий загинув, один – зазнав поранення.

      Проросійські бойовики гатили по позиціях ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних Сил. 

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли неподалік Павлополя, Талаківки, Пісків, Лебединського, Опитного, Широкого, Мар'їнки. 

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу Троїцького та Луганського. 

      На свої дії ворог отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, двох окупантів було ліквідовано, ще трьох – поранено.

      З початку доби бойовики обстріляли українські позиції біля Лебединського та Гранітного. 

       

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил
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