Україна зазнала втрати в зоні АТО: бойовики не припиняють обстрілів

У середу, 31 січня, з самого початку доби бойовики на Донбасі 2 рази обстріляли опорні пункти сил АТО. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі уточнили, що на Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстрілювали позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї бойовики гатили поблизу Павлополя.

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Тим часом на Луганському напрямку порушень режиму тиші не було. Цей час українські військові на першій лінії оборони використали для укріплення позицій.