Україна зазнала втрати в зоні АТО: бойовики не припиняють обстрілів
19:12, сьогодні 463 Читать новость на русском
У середу, 31 січня, з самого початку доби бойовики на Донбасі 2 рази обстріляли опорні пункти сил АТО. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
У штабі уточнили, що на Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстрілювали позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї бойовики гатили поблизу Павлополя.
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Тим часом на Луганському напрямку порушень режиму тиші не було. Цей час українські військові на першій лінії оборони використали для укріплення позицій.
Джерело: 24 Канал
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