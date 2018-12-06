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      Україна збільшить видатки на виплату пенсій з держбюджету-2018

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      Україна збільшить видатки на виплату пенсій з держбюджету-2018
      Україна збільшить видатки на виплату пенсій з держбюджету-2018 / Фото з вільних мереж

      Верховна Рада України 6 грудня схвалила закон, який має збільшити видатки на виплату пенсій із державного бюджету-2018. Так, на виплату пенсії буде додатково скеровано 10 мільйонів 777 тисяч гривень.

      Свої голоси за відповідний законопроект "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" віддали 242 нардепи.

      На такий крок парламентарії пішли, щоб вирішити важливі соціальні питання та ефективно використати кошти держбюджету шляхом перерозподілу бюджетних призначень у межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів на 2018 рік.

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      Схвалений Радою закон передбачає збільшення видатків на:

      1. виплату пенсій – 10 777,6мільйона гривень (за загальним і спеціальним фондом);
      2. виплату доплат за роботу у зоні відчуження, забезпечення своєчасної виплати щорічної та додаткової відпусток за бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" – 227,4 мільйона гривень;
      3. продовження модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський", проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури – 27,6 мільйона гривень.

      У зв'язку із введенням у 10 областях України режиму воєнного стану, заплановано також перерозподілити кошти з бюджету на збільшення фінансування оплати праці для Збройних сил – на 300 мільйонів гривень, для працівників прокуратури – на 100 мільйонів гривень, для працівників СБУ – на 65 мільйонів гривень.

      До слова, 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік.

      24 канал повідомляв, що з 1 грудня в Україні мінімальний розмір пенсій зріс до 1497 гривень, тобто на 62 гривні. Пенсії перерахують усім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

      Теги: Новини України Бюджет-2018 Бюджет Верховна Рада Законодавство Гроші Пенсіонери
      Джерело: 24 канал
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