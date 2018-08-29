Україна збільшує військову присутність у Азовському морі

28 серпня розпочалося командно-штабне навчання Командування військово-морських сил України з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами під назвою "Шторм - 2018". За словами командувача Військово-Морських Сил адмірала Ігоря Воронченка, після цього планується збільшення корабельного угрупування, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр ВМС України на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що до навчання, яке відбувається під керівництвом Генерального штабу ЗСУ, окрім українських ВМС, залучено також підрозділи Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та Державної служби спеціального транспорту МО України.

"Захід відпрацьовується у два етапи – управління військами (силами) під час ведення протиповітряної оборони та стабілізаційних дій, а також під час оборони Чорноморського узбережжя", – мовиться у дописі.

За словами командувача Військово-Морських Сил адмірала Ігоря Воронченка, навчання щодо управління визначеним комплектом військ під час відбиття збройної агресії з морського напрямку проводиться з метою удосконалення практичних навичок командного складу.

Важливим елементом є удосконалення роботи командного пункту управління та взаємосумісності з іншими органами управління. Так, підрозділи здійснюють ведення стабілізаційних дій, відбиття повітряного нападу противника, перегрупування військ, підготовку районів до виконання завдань та здійснення протипідводно-диверсійної оборони, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. Наразі проведено перебазування підрозділів морської авіації на польовий аеродром та поповнення усіх видів боєприпасів підрозділами забезпечення,

– додав він.

Крім того, Воронченко зауважив, що найближчим часом планується збільшення корабельного угрупування, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку для надійного захисту всіх рубежів у акваторії цього моря.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк заявляв, що під виглядом тренувань Росія активізувала підготовку своїх підрозділів, розташованих вздовж узбережжя Азовського моря.