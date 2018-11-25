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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Україна збирається оголосити воєнний стан через агресію Росії в Азові, – Турчинов

      10728 Читать новость на русском
      На засіданні РНБО може бути оголошено воєнний стан, – Турчинов
      На засіданні РНБО може бути оголошено воєнний стан, – Турчинов / 24 канал

      Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі.

      Таку заяву він зробив під час засідання військового кабінету.

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      Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки та оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбудеться о 24 годині 26 листопада,
      – наголосив Турчинов.

      Нагадаємо, раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.
       

       

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії РНБО Олександр Турчинов
      Джерело: 24 канал
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