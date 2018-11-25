Україна збирається оголосити воєнний стан через агресію Росії в Азові, – Турчинов
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі.
Таку заяву він зробив під час засідання військового кабінету.
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Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки та оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбудеться о 24 годині 26 листопада,
– наголосив Турчинов.
Нагадаємо, раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.