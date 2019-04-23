Україна збудувала розвідувальний корабель, якому немає аналогів: фото і відео

Київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній розвідувальний корабель. У нього немає аналогів в Україні.

Унікальний корабель збудували для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства, повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

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Судно збудували в рамках державної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року з метою укріплення морських кордонів України.



Так виглядає новий розвідувальний корабель України//Фото: Міністерство оборони

Міністр оборони Степан Полторак розповів, що за всю історію України не так багато прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери чи десантні катери. У нового розвідувального корабля немає аналогу по оснащенню та можливостям виконувати задачі.

Це величезний прорив і це перемога,

– додав Полторак.

Однак, у чому саме унікальність новинки – не уточнюють. За флотською традицією, під час спуску корабля на воду, об борт корабля розбили пляшку шампанського.



Об борт корабля розбили пляшку шампанського//Фото: Міністерство оборони

До слова, представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.

Унікальний український розвідувальний корабель спустили на воду: дивіться відео