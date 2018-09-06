Україна здобула першу ліцензію на Олімпійські ігри-2020 в Токіо

Українець Павло Коростильов зайняв четверте місце на чемпіонаті світу з кульової стрільби в корейському Чханвоні.

Павло з результатом 198,5 очок посів високе четверте місце у фіналі змагань зі стрільби з 10 метрів, поступившись у фіналі лише представникам Кореї та Росії.

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Призом за четверте місце стала ліцензія на Олімпійські ігри 2020 року. Їх отримує найкраща четвірка в олімпійських дисциплінах на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що ця ліцензія стала першою для України перед початком Олімпійських ігор-2020, які пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня. При цьому варто уточнити, що в кульовій стрільбі ліцензії не є іменними.

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