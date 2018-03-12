Україна здобула третє "золото" на Паралімпіаді
В ніч на 12 березня українець Ігор Рептюх здобув третє "золото" для української збірної.
Про це повідомляє Національний спортивний комітет.
Рептюх переміг у чоловічих лижних індивідуальних гонках (вільним стилем) протяжністю в 20 км.
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Нагадаємо, першу медаль на Паралімпіаді-2018 для України здобула Людмила Ляшенко, яка прийшла третьою у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи.
Повний розклад Паралімпіади-2018 та коли змагатимуться українці
Джерело: 24 Канал
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