Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка

Оприлюднили щорічний рейтинг економічної конкурентоспроможності. Україна у ньому посіла 85 місце, втративши за рік дві сходинки. На якому місці сусідні країни – у матеріалі 24 каналу.

Україна у 2019 році опустилася в рейтингу конкурентоспроможності. Так, за даними доповіді Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 85 місце зі 141 країни.

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Позиція України торік була кращою – 83 зі 140. Найближчими сусідами України у цьому списку є Шрі-Ланка на 84 сходинці і Молдова на – 86.

До першої десятки увійшли Сингапур, США, Гонгконг, Нідерланди, Швейцарія, Японія, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Данія.

Майже всі сусіди України посідають значно вищі позиції у рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Так, Польща посіла 37 місце, Угорщина – 47, Словаччина – 42, Румунія – 51. Росія обіймає 43 позицію.



Місце України у рейтингу конкурентоспроможності / інфографіка 24 каналу

У висновку вказано, що за рівнем державних інститутів Україна посідає 104 місце (минулого року – 110), за інфраструктурою – 57-ме (як торік), за рівнем впровадження технологій – на 78 місці (було – 77).

За рівнем ринку праці Україна посіла 59 місце (було 66), фінансової системи – 136 місце (було 117), обсягу ринку – 47 місце, динаміки бізнесу – 85 місце (було 86), зі здатності до інновацій – 60 (було 58).

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Водночас за макроекономічною стабільністю Україна займає 133 сходинку (була 131), за рівнем охорони здоров'я – 101 місце (було 94), рівнем освіти – 44 місце (було 46), ринком товарів – 57 місце (було 73).



Покращилися показники фінансової системи, рівня медицини та впровадження технологій / інфографіка 24 каналу

Найнижчі позиції у рейтингу отримали такі країни як Конго, Ємен та Чад.

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