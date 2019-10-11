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      Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка

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      Україна в рейтингу конкурентоспроможності на 85 місці
      Україна в рейтингу конкурентоспроможності на 85 місці / 24 канал

      Оприлюднили щорічний рейтинг економічної конкурентоспроможності. Україна у ньому посіла 85 місце, втративши за рік дві сходинки. На якому місці сусідні країни – у матеріалі 24 каналу.

      Україна у 2019 році опустилася в рейтингу конкурентоспроможності. Так, за даними доповіді Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 85 місце зі 141 країни. 

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      Позиція України торік була кращою – 83 зі 140. Найближчими сусідами України у цьому списку є Шрі-Ланка на 84 сходинці і Молдова на – 86.

      До першої десятки увійшли Сингапур, США, Гонгконг, Нідерланди, Швейцарія, Японія, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Данія. 

      Майже всі сусіди України посідають значно вищі позиції у рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Так, Польща посіла 37 місце, Угорщина – 47, Словаччина – 42, Румунія – 51. Росія обіймає 43 позицію.

      Рейтинг конкурентоспроможності
      Місце України у рейтингу конкурентоспроможності / інфографіка 24 каналу

      У висновку вказано, що за рівнем державних інститутів Україна посідає 104 місце (минулого року – 110), за інфраструктурою – 57-ме (як торік), за рівнем впровадження технологій – на 78 місці (було – 77).

      За рівнем ринку праці Україна посіла 59 місце (було 66), фінансової системи – 136 місце (було 117), обсягу ринку – 47 місце, динаміки бізнесу – 85 місце (було 86), зі здатності до інновацій – 60 (було 58).

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      Водночас за макроекономічною стабільністю Україна займає 133 сходинку (була 131), за рівнем охорони здоров'я – 101 місце (було 94), рівнем освіти – 44 місце (було 46), ринком товарів – 57 місце (було 73).

      Рейтинг конкурентоспроможності
      Покращилися показники фінансової системи, рівня медицини та впровадження технологій / інфографіка 24 каналу

      Найнижчі позиції у рейтингу отримали такі країни як Конго, Ємен та Чад.

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      Теги: Новини України Ринок землі Рейтинги Публікації Статистика Інфографіка Інвестиції Ринок праці
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