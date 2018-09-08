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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна знову зазнала важкої втрати на Донбасі

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На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

Окупаційні війська Росії 7 вересня понад 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Внаслідок ворожих дій один військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Водночас, сили ЗСУ знищили трьох окупантів.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 7 вересня, ситуація в районі проведення операції продовжувала загострюватися, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське вночі окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил з артилерії калібру 152 мм, а вже увечері відкривали вогонь по опорному пункту в районі Світлодарської дуги з міномету калібру 120 мм.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснювали обстріли позицій українських бійців у районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення. За даними розвідки, минулої доби було знищено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ,
– додали у штабі.

Окрім того, від початку поточної доби, 8 вересня, ворог тричі обстріляв позиції ОС в районі населених пунктів Кримське, Лебединське та Гнутове з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає.

 

Теги: Жертви Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 Канал
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