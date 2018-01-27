Україна знову зазнала втрат на фронті
18:15, сьогодні 919 Читать новость на русском
27 січня на Донбасі загинув боєць ЗСУ. Воїна застрелив ворожий снайпер. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Це трапилось на Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького.
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"Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – сказано у повідомленні штабу.
Загалом, протягом дня 27 січня бойовики один раз обстріляли позиції українських воїнів.
Джерело: 24 Канал
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