Україна знову зазнає втрати на Донбасі: це вже 7 загиблий воїн за час перемир’я

На Донбасі загинув ще один український герой. Сталося це удень 10 серпня у районі селища Новолуганське на Донеччині.

Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, попри перемир’я війна триває, і Росія посилює обстріли на Донбасі.

Зверніть увагу! Вони віддали життя за Україну: якими насправді були загиблі під Павлополем морпіхи

Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганського,

– констатував представник ЗМІ.

Бутусов наголосив, що уже сім українських військовослужбовців загинули з початку останнього перемир'я.

Інформацію про смерть бійця підтвердив також волонтер Мирослав Гай. Щоправда, за його даними, кількість загиблих є трохи більшою – пішли із життя два воїни.

Згодом про смерть військовослужбовеця Національної гвардії повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил. Військові кажуть, що загинув він під час виконання бойового завдання. Інших подробиць не оприлюднили.

Загалом, за даними штабу, від початку доби 10 серпня, окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню. Атакували вони українські позиції з допомогою гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найбільш гаряче було поблизу Пищевика та Гнутового – на східному напрямку, та у районах Світлодарська та Луганського – на північному.

Що відомо про перемир’я на Донбасі

Про чергове перемир’я на Донбасі домовилися 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Відповідно до угоди, перемир’я має бути безстроковим, оскільки як українські воїни, так і бойовики публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду. Крім того, у документі зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню, а якщо одна зі сторін конфлікту розпочне обстріли, вона за це нестиме відповідальність.

Почало діяти перемир’я уздовж усієї лінії розмежування у Луганській і Донецькій областях від початку доби 21 липня. До цього окупанти публічно заявили, що вони припиняють обстріли та є готовими до перемир’я. Щодо українських воїнів, то вони діють відповідно до мінських домовленостей і завжди дотримуються режиму припинення вогню. До перемир’я відкривали вогонь воїни ОС лише у відповідь і лише у разі загрози їхньому життю, водночас застосовували вони дозволену "Мінськом" зброю.

Цікаво! Скільки військових загинули за час попереднього перемир’я на Донбасі

Новина доповнюється