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      Україна зростає і це дратує Путіна, – Financial Times

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      Україна виходить з кризи і це дратує Путіна, – Financial Times / ТАСС

      Економічна ситуація в Україні покращується – так вважають західні ЗМІ. Зростання України та її вихід із кризи дратує російського президента Володимира Путіна.

      Попри те, що Україна здебільше асоціюється з негативними заголовками, останні новини свідчать про покращення ситуації, пише Financial Times.

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      Видання зазначає, що, на думку деяких експертів, "країна має найкращий за багато років шанс економічного зльоту".

      Під керівництвом президента та парламенту, націленого на реформи, Україна виходить з кризи, яка сталася після революції та військової інтервенції Росії майже рівно шість років тому,
      – пишуть автори.

      Водночас Financial Times наголошує, що основи економічного відновлення були закладені за часів колишнього президента Петра Порошенка, "чий уряд, попри вади, вирішив деякі складні питання — і заплатив за це політичну ціну".

      Ризики для зростання України

      Видання попереджає про дві основні загрози для розсту і зміцнення української економіки.

      • Перший полягає в тому, що "реформи знову можуть зійти нанівець через корупційний вплив потужних українських олігархів на політичний клас".

      Зокрема, це стосується спроб а Ігоря Коломойського повернути контроль над ПриватБанком.

      • Другий і більший ризик – "мстивий Кремль". Financial Times пише, що "Володимиру Путіну, який керує Росією вже 20 років", незручно на це дивитися.

      Так, автори наголошують, що очільника кремля не влаштовує Україна, що зростає швидше за Росію (хоча й залишається біднішою) після обрання нових лідерів у результаті вільних виборів".

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      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін
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