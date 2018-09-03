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Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях в Грузії

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У Грузії стартували міжнародні військові навчання за участю України. Вони мають назву "Спритний дух".

Такі навчання проводять на території військової бази Сенакі на заході країни.

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Крім українців, на вишкіл прибули понад дві сотні військових зі Сполучених Штатів, Греції, Туреччини, Латвії, Естонії, Чехії, Болгарії та Румунії. Навчання триватимуть протягом десяти днів.

"Спритний дух-2018" організовують спільно з європейським командуванням корпусу морської піхоти США. Мета навчань – підвищити готовність військових до спільних операцій НАТО у регіоні. 

Додамо, що напередодні про масштабні військові навчання під назвою "Схід-2018" оголосили і в Росії. Вони розпочнуться вже за тиждень. У маневрах візьмуть участь близько 300 тисяч військових.

Теги: Новини України Новини Грузії Зброя
Джерело: 24 канал
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