Вуличний художник формує образ Харкова: мурали, що змушують задуматись

21 липня 2021 , 06:40
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Джерело:

Ukraїner

Гамлет Зіньківський малює на вулицях Харкова з 2007 року. За цей час його монохромні графічні роботи з філософськими написами стали невіддільною частиною міського ландшафту.

Попри особисту популярність, участь у мистецьких проєктах і попит на роботи, Гамлет називає себе вуличним художником і найбільше цінує діалог з глядачем у своїй діяльності. Його історію розповів Ukraїner.

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Що варто знати про художника

Гамлет виріс у сім'ї художника-монументаліста та журналістки. Вчився 5 років у художньому училищі, а потім вступив до Харківської державної академії дизайну й мистецтв на факультет монументального живопису.

Тоді він познайомився з Романом Мініним і дізнався від митця про стріт-арт, як світове явище. Гамлет надихнувся та вирішив розвиватися у вуличному мистецтві.


Гамлет Зіньківський малює на вулицях / Фото Михайла Чубуна

Згодом художник брав участь у Венеційській бієнале, ілюстрував книгу Сергія Жадана, але попри успіх продовжив малювати на стінах міста. Найбільше Гамлет цінує стріт-арт, який змінює середовище навколо та змушує людей замислитися.

Художник має відповідати за те, що він робить,
переконаний Зіньківський.

За його словами, вуличний художник має оберігати місто, не займатись вандалізмом, поважати історичну забудову та свідомо обирати поверхні.


Гамлет ілюстрував книги / Фото Михайла Чубуна

Посил – можливість подумати

Основний посил своєї творчості до аудиторії Гамлет визначив як "можливість подумати". Через поєднання монохромної графіки і тексту, він ділиться власними міркуваннями, а потім зустрічає абсолютно різних людей, яким вони відгукуються.

Ти проходиш повз свою роботу, а там мати стоїть з дитинкою, що по складах читає твою фразу. І вони починають з матір'ю спілкуватися: що хотів сказати художник,
 – розповів Гамлет.

Гамлет зізнався, що якби його роботи були актуальними, то всі були б про війну. Півтора року він провів у волонтерському пункті "Південний пост" на харківському вокзалі. Раз на тиждень вночі митець приходив на перевантажний пункт для солдатів, які їхали з фронту і на фронт.


Роботи Гамлета прикрашають Харків / Фото Михайла Чубуна

Художник вдячний українським воїнам

"У мене є розуміння того, що завдяки хлопцям, які у 2014 році просто з Майдану поїхали на фронт, не маючи нічого, я досі живу, працюю, розвиваю свій стріт-арт у Харкові і в інших українських містах. Я подорожую світом, продаю картини", – наголоси художник.


Роботи Зіньківського дають можливість подумати / Фото Михайла Чубуна

На думку Зіньківського, якби у Харкові з'явилось терористичне утворення, на кшталт бойовиків у Донецькій та Луганській областях, його б вже точно не було. 

Я їм дуже вдячний. Це як уже частина мене – допомагати солдатам. Тому що вони дозволяють жити мені так, як я живу,
– пояснив він.

Більше про життя та мистецтво Гамлета Зіньківського: у відео Ukraїner.

Нагадаємо. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.
Автор: Ukraїner