Мистецькі експерименти у Дніпрі: Центр культури став майданчиком для креативу

Після Революції Гідності та окупації частини Донбасу, аби не допустити такого ж сценарію у Дніпрі, Андрій Палаш з однодумцями вирішив згуртовувати культурну спільноту міста. Він створив Центр сучасної культури, щоб реалізувати потенціал Дніпра.

Які феномени культурного життя міста-мільйонника спіткали Центр культури на шляху його творення та що зараз відбувається в його стінах розповів Ukraїner.

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До кінця радянської доби, через ракетобудівну промисловість, яка була головною індустрією Дніпра, місто мало умовно закритий статус. Навколо заводів і фабрик будували вулиці та цілі райони. Однак зараз частина цих заводів не працює й окремі будівлі пустують.



Є будівлі, які можна використати для креативної індустрії / Фото Ukraїner

Та саме в цьому, на думку організаторів Центру сучасної культури у Дніпрі (Dnipro Center for Contemporary Culture), головний потенціал міста для освоєння креативними індустріями, які могли б трансформувати ці простори у галереї, виставкові зали чи хаби.

Центр культури у будівлі губернської земської управи

Як зазначає Андрій Палаш, співзасновник та керівник Центру та громадської організації Kultura Medialna, у культурному житті Дніпра простежується певний феномен. Місто-мільйонник має мало ініціатив, у яких є досвід проводити культурні чи мистецькі заходи. Втім, такі умови, навпаки, сприяють об'єднанню креативної спільноти міста.

"Ми зрозуміли, що в такому великому місті не вистачає експериментальних проєктів, дискурсу навколо сучасної культури. Тому вирішили, що в нас є вибір: або поїхати з Дніпра, або намагатися щось змінити тут. І ми спробували змінити щось", – розповів Андрій.



У Дніпрі не вистачало експериментальних культурних проєктів / Фото Ukraїner

Будівля, в якій розташований Центр культури у Дніпрі, – колишня Катеринославська губернська земська управа, найстаріша частина якої датується 1852 роком. Коли Україна стала незалежною, ця будівля перейшла у власність Міністерства оборони, що продало її в приватні руки.



Колишня Катеринославська губернська земська управа / Фото Ukraїner

Дніпро – майданчик для креативних індустрій

Будівля стояла покинута 20 років, на її місці планували звести багатоповерхівку, потім – торговий центр та інститут для єврейських дівчат. У 2018 році колишню земську управу передали Центру. Будівля була без вікон, дах протікав, не було комунікацій, води та вентиляції. За 2 роки ремонтних робіт вдалось відновити майже все необхідне.



За 2 роки відремонтували все необхідне / Фото Ukraїner

"Ми зрозуміли, що будівлю не зможемо наповнити та оживити самостійно, тому вирішили робити креативний кластер і збирати однодумців, які також можуть тут розвиватись", – зазначив Андрій.

Сьогодні в Центрі є кілька постійних резидентів. Це громадська ініціатива "Довга стежка", організації "Артсвіт" та Ksi Prostir, а також Альянс Франсез та Чеський центр. Вони доповнюють установу міжнародними зв'язками і допомагають з інтеграцією в європейський культурний простір.



Центр співпрацює з міжнародними організаціями / Фото Ukraїner

У 2019 році організатори встигли провести міжнародну резиденцію, тут відбувалася частина Dnipro GogolFest 2020 й велика виставка з Британською радою, яку робили разом з галереєю "Артсвіт". Навесні 2021 року в Центрі відбувся великий фестиваль "House of Europe Festival".

На думку Андрія Палаша, через колишню закритість у певних галузях, сьогодні Дніпро є хорошим майданчиком для розвитку креативних індустрій. Та головне, щоб побудувати нові смисли, спочатку треба зрозуміти та дослідити свою історію. А щоб досліджувати історію, її потрібно зберігати. І відкриття Центру культури є прямою ілюстрацією цього.

Центр культури у Дніпрі: дивіться відео Ukraїner