Ситуація трапилась на пункті пропуску "Кучурган", що на Одещині. Підроблений документ виявили прикордонники Подільського загону.

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Роздрукований на принтері

Після того, як службовець засумнівався у документі, його вирішили перевірити детальніше. Виявилось, що він повністю підроблений. Папір роздрукували на кольоровому принтері.

Про порушення вже повідомили Нацполіцію.

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