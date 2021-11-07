Ситуація трапилась на пункті пропуску "Кучурган", що на Одещині. Підроблений документ виявили прикордонники Подільського загону.
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Роздрукований на принтері
Після того, як службовець засумнівався у документі, його вирішили перевірити детальніше. Виявилось, що він повністю підроблений. Папір роздрукували на кольоровому принтері.
Про порушення вже повідомили Нацполіцію.
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