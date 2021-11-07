Українець хотів перетнути кордон з роздрукованим на принтері "документом"

Незаконно перетнути кордон 37-річний чоловік намагався 6 листопада. В інспектора з'явились сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта.

Ситуація трапилась на пункті пропуску "Кучурган", що на Одещині. Підроблений документ виявили прикордонники Подільського загону.

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Роздрукований на принтері

Після того, як службовець засумнівався у документі, його вирішили перевірити детальніше. Виявилось, що він повністю підроблений. Папір роздрукували на кольоровому принтері.

Про порушення вже повідомили Нацполіцію.

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