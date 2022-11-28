Перший випуск знаменитого коміксу Stormwatch вийшов ще у березні 1993 року. Очевидно, що теперішній директор та художник компанії Wildstorm, якою керують DC, Джим Лі розуміє, що старих персонажів публіка дуже любить, однак все-таки наважиться трішки оновити склад легендарної команди супергероїв.

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Коли з'явиться комікс з українцем

Очікується, що оновлений склад суперкоманди буде представлений публіці 29 листопада 2022 року – тобто уже завтра. Український герой, що став членом "Штормової варти", матиме 52 роки, однак зовнішньо буде схожий на 16-річного підлітка.

Зверніть увагу! Загін супергероїв за сюжетом підпорядковується ООН і контролюється супутником, а оновлений комікс буде присвячений 30-річчю американського видавництва Image Comics. саме там де друкувалися комікси DC про команду Stormwatch.

Окрім того, відомо, що українець Ступка буде зображений у вигляді "живого генератора", який вміє літати. Цікаво, звісно, чи під час створення персонажа творці "надихалися" проблемами з електроенергією в нашій державі.