Українець Артем Хомула виборов бронзову медаль на Гран-прі з дзюдо
Український дзюдоїст Артем Хомула виборов бронзову нагороду Гран-прі Тель-Авіва у ваговій категорії до 73 кг.
Він переміг Бехрузі Ходжазода з Таджикістану у боротьбі за нагороду.
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Перемогу ж здобув білорус Вадим Шока. Він у фіналі переміг італійця Джованні Еспозіто.
Джерело: 24 Канал
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