Українець Артем Хомула виборов бронзову медаль на Гран-прі з дзюдо

Український дзюдоїст Артем Хомула виборов бронзову нагороду Гран-прі Тель-Авіва у ваговій категорії до 73 кг.

Він переміг Бехрузі Ходжазода з Таджикістану у боротьбі за нагороду.

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Перемогу ж здобув білорус Вадим Шока. Він у фіналі переміг італійця Джованні Еспозіто.

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