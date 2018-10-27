Українець Беленюк завоював "срібло" на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

Українець Жан Беленюк завоював срібло на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Будапешті. У фіналі Беленюк поступився представнику Туреччини Матехану Башару.

Цього разу Жан Беленюк зупинився за крок від звання чемпіона світу.

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У золотому фіналі чемпіонату світу з греко-римської боротьби українець зустрівся із представником Туреччини Метеханом Башаром. І Беленюку вдалося повести у рахунку.

Утім, пасивні дії українця у другій половині бою дозволили супернику перехопити ініціативу. Башар спочатку вирівняв становище, а згодом таки дотиснув українця.



Беленюк та Башар

То ж Беленюкові, який задовольнився сріблом, не вдалося повторити успіх трирічної давнини. У 2015 він, нагадаємо, тріумфував на чемпіонаті світу у Лас-Вегасі.