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      Українець Берінчик провів відкрите тренування перед захистом титулу: фото

      97 Читать новость на русском
      Денис Берінчик провів відкрите тренування
      Денис Берінчик провів відкрите тренування / facebook.com/K2Ukraine

      Український боксер Денис Берінчик (9-0, 6 КО) і його майбутній суперник Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) провели відкрите тренування перед боєм за пояс WBO International.

      Берінчик був у чудовому гуморі та всіляко розважав публіку. Боксер попрацював на "лапах" і показав свої професійні навчики боксера.

      Читайте також: "Будемо роздавати люлей": Берінчик налаштований нокаутувати суперника

      Відкрите тренування Дениса Берінчика

      Відкрите тренування Дениса Берінчика

      Відкрите тренування Дениса Берінчика

      Відкрите тренування Дениса Берінчика
      Відкрите тренування Дениса Берінчика перед захистом титулу // facebook.com/K2Ukraine

      Нагадаємо, що бій Берінчик – Крістобаль за пояс WBO International відбудеться 22 грудня в Броварах і стане головним поєдинком вечора. Початок бою – о 22:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Денис Берінчик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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