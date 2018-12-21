Українець Берінчик провів відкрите тренування перед захистом титулу: фото

Український боксер Денис Берінчик (9-0, 6 КО) і його майбутній суперник Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) провели відкрите тренування перед боєм за пояс WBO International.

Берінчик був у чудовому гуморі та всіляко розважав публіку. Боксер попрацював на "лапах" і показав свої професійні навчики боксера.

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Відкрите тренування Дениса Берінчика перед захистом титулу // facebook.com/K2Ukraine

Нагадаємо, що бій Берінчик – Крістобаль за пояс WBO International відбудеться 22 грудня в Броварах і стане головним поєдинком вечора. Початок бою – о 22:30.

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