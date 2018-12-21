Українець Берінчик провів відкрите тренування перед захистом титулу: фото
Український боксер Денис Берінчик (9-0, 6 КО) і його майбутній суперник Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) провели відкрите тренування перед боєм за пояс WBO International.
Берінчик був у чудовому гуморі та всіляко розважав публіку. Боксер попрацював на "лапах" і показав свої професійні навчики боксера.
Читайте також: "Будемо роздавати люлей": Берінчик налаштований нокаутувати суперника
Відкрите тренування Дениса Берінчика перед захистом титулу // facebook.com/K2Ukraine
Нагадаємо, що бій Берінчик – Крістобаль за пояс WBO International відбудеться 22 грудня в Броварах і стане головним поєдинком вечора. Початок бою – о 22:30.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
"Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції3 листопада 2011 , 09:03
Зірка "Барселони" Неймар забив чотири голи за збірну Бразилії. ВІДЕО14 жовтня 2014 , 16:04
Перший Кубок Італії за 20 років приносить Матрі. "Ювентус" - "Лаціо" - 2:121 травня 2015 , 00:29