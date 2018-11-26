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      Українець Безус відзначився яскравим голом у чемпіонаті Бельгії: відео

      521 Читать новость на русском
      Роман Безус
      Роман Безус

      У чемпіонаті Бельгії відбувся поєдинок 16 туру між "Сент-Трюйденом", за який виступає Роман Безус, та "Андерлехтом", який представляє екс-динамівець – Євген Макаренко.

      Суттєвий внесок у перемогу господарів вніс Роман Безус. На 8-й хвилині українець відкрив рахунок у матчі. Він першим опинившись на підбиранні в чужому штрафному майданчику. А на 66-й хвилині знову допоміг своїй команді вийти вперед, відзначившись результативною передачею.

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      Що стосується Євгена Макаренка, то він відіграв увесь поєдинок, проте відзначитися результативними діями йому не вдалося.

      Сама гра, у підсумку, завершилася з рахунком 4:2 на користь "Сент-Трюйдена".

      Зазначимо, цього сезону Безус провів за "Сент-Трюйден" 12 матчів в усіх турнірах. Хавбек відзначився 3 голами та віддав 2 результативні передачі. Його команда перебуває на 6 місці.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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