Українець Безус відзначився яскравим голом у чемпіонаті Бельгії: відео

У чемпіонаті Бельгії відбувся поєдинок 16 туру між "Сент-Трюйденом", за який виступає Роман Безус, та "Андерлехтом", який представляє екс-динамівець – Євген Макаренко.

Суттєвий внесок у перемогу господарів вніс Роман Безус. На 8-й хвилині українець відкрив рахунок у матчі. Він першим опинившись на підбиранні в чужому штрафному майданчику. А на 66-й хвилині знову допоміг своїй команді вийти вперед, відзначившись результативною передачею.

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Що стосується Євгена Макаренка, то він відіграв увесь поєдинок, проте відзначитися результативними діями йому не вдалося.

Сама гра, у підсумку, завершилася з рахунком 4:2 на користь "Сент-Трюйдена".

Зазначимо, цього сезону Безус провів за "Сент-Трюйден" 12 матчів в усіх турнірах. Хавбек відзначився 3 голами та віддав 2 результативні передачі. Його команда перебуває на 6 місці.

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