Український боксер Далакян показав, як готується до захисту свого титулу: відео

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) продовжує підготовку до захисту свого титулу проти домініканця Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

Українець попрацював на снаряді в залі, а також приступив до спарингів. У тренувальний табір Далакяна прибули боксери з Великобританії та Іспанії.

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Нагадаємо, що бій Далакяна проти Леброна відбудеться 15 грудня у Києві. В рамках андеркарту до цього бою українці Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) і Олександр Захожий (9-0, 7 KO) також проведуть свої бої.

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