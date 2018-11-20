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      Український боксер Далакян показав, як готується до захисту свого титулу: відео

      195 Читать новость на русском
      Артем Далакян
      Артем Далакян

      Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) продовжує підготовку до захисту свого титулу проти домініканця Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО).

      Українець попрацював на снаряді в залі, а також приступив до спарингів. У тренувальний табір Далакяна прибули боксери з Великобританії та Іспанії.

      Читайте також: Непереможний українець проведе бій в андеркарті поєдинку Гвоздик – Стівенсон

      Нагадаємо, що бій Далакяна проти Леброна відбудеться 15 грудня у Києві. В рамках андеркарту до цього бою українці Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) і Олександр Захожий (9-0, 7 KO) також проведуть свої бої.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Артем Далакян
      Джерело: 24 Канал
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