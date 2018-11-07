Українець Чигринський вийде у стартовому складі на гру з "Баварією" в свій день народження
Український захисник АЕКу Дмитро Чигринський зіграє з перших хвилин у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Баварії".
Чигринський вже в третій раз з'являється в стартовому складі на ігри Ліги чемпіонів в цьому сезоні.
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"Ось, сьогодні ми граємо з "Баварією" – і це для мене найкращий подарунок. Це круто! Хто любить футбол, хто ним живе, той мене зрозуміє. У Лізі чемпіонів пам'ятний кожен матч, а тут такий клуб і такий стадіон", – прокоментував Дмитро Чигринський.
Зазначимо, що українцю 7 листопада виповнилося 32 роки.
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Джерело: 24 Канал
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