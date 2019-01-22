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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Українець Дерев'янченко хоче бій з найбагатшим боксером світу

      346 Читать новость на русском
      Сергій Дерев'янченко
      Сергій Дерев'янченко / Фото з відкритих джерел

      Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) прокоментував майбутній бій свого колишнього суперника Деніела Джейкобса з Саулем Альваресом.

      Дерев’янченко зробив прогноз на бій найбагатшого боксера світу Сауля Альвареса проти американця Деніела Джейкобса, якому українець програв у жовтні 2018 року, та заявив, що хоче боксувати проти обох цих боксерів. Слова боксера цитує Luckypunch.net.

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      У цьому бою Альварес – фаворит, але якщо Джейкобс обере правильну тактику, шанси зрівняються. Вигідніше боксувати з Альваресом, але й реванш у Джейкобса взяти добре,
      – сказав Дерев’янченко.

      Бій Альварес – Джейкобс відбудеться 4 травня, місце поєдинку поки не визначено. У свою чергу, наступним суперником Дерев'янченка стане Джек Кулкай (25-3-13 КО). Переможець їх бою стане обов'язковим претендентом на пояс IBF.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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