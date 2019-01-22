Українець Дерев'янченко хоче бій з найбагатшим боксером світу

Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) прокоментував майбутній бій свого колишнього суперника Деніела Джейкобса з Саулем Альваресом.

Дерев’янченко зробив прогноз на бій найбагатшого боксера світу Сауля Альвареса проти американця Деніела Джейкобса, якому українець програв у жовтні 2018 року, та заявив, що хоче боксувати проти обох цих боксерів. Слова боксера цитує Luckypunch.net.

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У цьому бою Альварес – фаворит, але якщо Джейкобс обере правильну тактику, шанси зрівняються. Вигідніше боксувати з Альваресом, але й реванш у Джейкобса взяти добре,

– сказав Дерев’янченко.

Бій Альварес – Джейкобс відбудеться 4 травня, місце поєдинку поки не визначено. У свою чергу, наступним суперником Дерев'янченка стане Джек Кулкай (25-3-13 КО). Переможець їх бою стане обов'язковим претендентом на пояс IBF.

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