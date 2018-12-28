Українець Дерев'янченко погодився на бій за звання офіційного претендента на титул IBF

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) повідомив, що вже незабаром розпочнуться переговори про організацію його поєдинку проти німця Джека Кулка (25-3, 13 КО) за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.

Ймовірно, що поєдинок Дерев'янченко – Кулкай відбудеться в березні 2019 року. Про це сам боксер розповів в інтерв'ю Luckypunch.net.

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Від IBF прийшов офіційний лист c пропозицією боксувати за звання офіційного претендента. Ми дали позитивну відповідь. Зараз повинні початися переговори про бій: які гонорари, де, що і коли. Буде добре, якщо організують бій з Кулкаєм,

– розповів український боксер.

Нагадаємо, титулом IBF володіє американець Даніель Джейкобс (35-2, 13 КО), який завоював його якраз в бою з Дерев'янченком.

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