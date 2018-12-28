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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українець Дерев'янченко погодився на бій за звання офіційного претендента на титул IBF

      48 Читать новость на русском
      Сергій Дерев'янченко
      Сергій Дерев'янченко

      Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) повідомив, що вже незабаром розпочнуться переговори про організацію його поєдинку проти німця Джека Кулка (25-3, 13 КО) за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF.

      Ймовірно, що поєдинок Дерев'янченко – Кулкай відбудеться в березні 2019 року. Про це сам боксер розповів в інтерв'ю Luckypunch.net.

      Читайте також: Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив за поєдинок з Джейкобсом

      Від IBF прийшов офіційний лист c пропозицією боксувати за звання офіційного претендента. Ми дали позитивну відповідь. Зараз повинні початися переговори про бій: які гонорари, де, що і коли. Буде добре, якщо організують бій з Кулкаєм,
      – розповів український боксер.

      Нагадаємо, титулом IBF володіє американець Даніель Джейкобс (35-2, 13 КО), який завоював його якраз в бою з Дерев'янченком.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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