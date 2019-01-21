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      Українець Дерев'янченко розпочав підготовку до бою з Кулкаєм в США

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      Сергій Дерев'янченко розпочав підготовку до бою
      Сергій Дерев'янченко розпочав підготовку до бою / HBO

      Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) розпочав підготовку до бою проти німця Джека Кулкая (25-3, 13 КО) за звання обов'язкового претендента на пояс IBF.

      Про це сам українець розповів у своєму Facebook.

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      "Приступив до тренувань в Колорадо", – написав Дерев'янченко. 

      Зазначимо, що бій Дерев'янченко – Кулкай повинен відбутися в Нью-Йорку, в березні або квітні. На кону бою буде стояти статус обов'язкового претендента на титул IBF.

      Нагадаємо, що на даний момент титулом IBF володіє Деніель Джейкобс (35-4, 29 КО), який 4 травня поставить його на кін в об'єднавчому бою з чемпіоном WBA і WBC Канело Альваресом (51-1-2, 35 КО).

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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