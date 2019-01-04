Українець Дерев'янченко зустрінеться з Кулкаєм за право оскаржити титул IBF

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко свій наступний поєдинок проведе з німецьким боксером Джеком Кулкаєм (25-3, 13 КО). На кону в поєдинку буде стояти звання офіційного претендента на пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

За словами Дерев'янченка, зараз вже повинні початися переговори між командами, пише Luckypunch.net.

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Нещодавно IBF надіслала лист, виходить, що в рейтингу немає першого і другого номера, третій – німець Кулкай, четвертий – Мюррей, який боксує, а я – п'ятий. І виходить, що я буду боксувати з Кулкаєм за офіційного претендента. Ми тільки дали згоду після того, як прийшов офіційний лист. Зараз вже повинні бути переговори: які гонорари, де, що. Якщо я стану претендентом, то я не думаю, що бій з чемпіоном Джейкобс буде відразу, вони хочуть з Альваресом боксувати, і якщо він погодиться, мені доведеться чекати. Мені вже все одно, хто виграє, я буду битися з переможцем. Якщо виграє Альварес, то мені навіть краще у фінансовому плані,

– сказав український боксер.

Нагадаємо, пояс IBF Джейкобс завоював саме в бою з Дерев'янченком, перемігши його роздільним рішенням суддів – 113:114, 115:112, 115:112.

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