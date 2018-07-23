Українець Долгополов втратив 15 позицій в оновленому рейтингу ATP
В оновленому рейтингу АТР перша ракетка України Олександр Долгополов втратив одразу 15 рядків і опинився на 78 місці. Через травму українець пропустив майже весь нинішній сезон.
Знову втратив кілька позицій і Сергій Стаховський, який опустився з 116-ї на 120 сходинку. Ілля Марченко залишився на 327 позиції.
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У топ-10 рейтингу відбулась лиш одна зміна – Домінік Тім обійшов Джона Ізнера і став восьмою ракеткою світу. Лідерство в світовому рейтингу впевнено утримує Рафаель Надаль, випереджаючи Роджера Федерера більш ніж на 2000 очок.
Варто зазначити, що Долгополов все ж залишається єдиним українцем, який знаходиться у топ-100 рейтингу ATP.
Джерело: 24 Канал
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