Українець Гераскевич показав третій найкращий результат на етапі Кубка світу зі скелетону

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зміг вдруге в сезоні фінішувати в топ-15 на етапі Кубка світу. У німецькому Альтенберзі 19-річний українець показав 14 результат.

Після першої спроби Гераскевич йшов на 15 місці, а за підсумками двох спроб піднявся на 14 місце. Влад, як і завжди, показав слабкий розгін, але зміг відіграти секунди на нижній частині треку. Загалом українець програв 3 секунди найкращому результату на етапі, пише SportArena.

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Перемогу здобув росіянин Алєксандр Третьяков, який випередив корейця Сунбін Юна та іншого представника Росії, Нікіту Трєгубова.

14 місце Гераскевича особливо несподіване тим, що в Альтенбергу українець змагався вперше. Він раніше не їздив на цій трасі і не знав її, але одразу зумів показати хороший результат в складних погодних умовах: під час другого заїзду падав сильний сніг, що ускладнювало заїзди для скелетоністів.

На перших двох етапах Кубка світу Владислав фінішував 9-м (в Сігульді) та 18-м (у Вінтербергу). Після трьох етапів Кубка світу в Гераскевича 352 очки в загальному заліку та посідає 9 місце. Українцеві вдалося піднятися з 11-го на 9 місце завдяки тому, що збірна Німеччина провела дві заміни та двоє місцевих скелетоністів не брали участі в стартах у Альтенберзі.

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