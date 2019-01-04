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      Українець Гераскевич показав третій найкращий результат на етапі Кубка світу зі скелетону

      55 Читать новость на русском
      Владислав Гераскевич
      Владислав Гераскевич / facebook.com/pg/IBSFsliding

      Український скелетоніст Владислав Гераскевич зміг вдруге в сезоні фінішувати в топ-15 на етапі Кубка світу. У німецькому Альтенберзі 19-річний українець показав 14 результат.

      Після першої спроби Гераскевич йшов на 15 місці, а за підсумками двох спроб піднявся на 14 місце. Влад, як і завжди, показав слабкий розгін, але зміг відіграти секунди на нижній частині треку. Загалом українець програв 3 секунди найкращому результату на етапі, пише SportArena.

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      Перемогу здобув росіянин Алєксандр Третьяков, який випередив корейця Сунбін Юна та іншого представника Росії, Нікіту Трєгубова.

      14 місце Гераскевича особливо несподіване тим, що в Альтенбергу українець змагався вперше. Він раніше не їздив на цій трасі і не знав її, але одразу зумів показати хороший результат в складних погодних умовах: під час другого заїзду падав сильний сніг, що ускладнювало заїзди для скелетоністів.

      На перших двох етапах Кубка світу Владислав фінішував 9-м (в Сігульді) та 18-м (у Вінтербергу). Після трьох етапів Кубка світу в Гераскевича 352 очки в загальному заліку та посідає 9 місце. Українцеві вдалося піднятися з 11-го на 9 місце завдяки тому, що збірна Німеччина провела дві заміни та двоє місцевих скелетоністів не брали участі в стартах у Альтенберзі.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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