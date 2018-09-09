Українець Говоров виграв 50-метрівку батерфляєм на дебютному етапі Кубка світу з плавання

Рекордсмен світу Андрій Говоров продовжує залишати статистами суперників в улюбленій дисципліні – 50 метрів батерфляєм.

На дебютному етапі Кубка світу у російській Казані українець з першим результатом кваліфікувався до фіналу. Не змусив сумніватись у своєму статусі і у вирішальному запливі – 22,87 секунди.

Читайте також: Українка завоювала бронзу на континентальному Кубку з легкої атлетики

Варто додати, що результат Говорова – тепер новий рекорд в рамках Кубка Світу.

До цього Андрій Говоров завоював бронзову медаль етапі Кубка світу на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, Андрій Говоров є рекордсменом світу та чинним чемпіоном Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм. На Олімпіаді в Ріо українець посів 5 місце на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24