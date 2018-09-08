Українець Говоров виграв бронзу на етапі Кубка світу в Росії

Український плавець Андрій Говоров завоював бронзову медаль на першому в сезоні етапі Кубка світу, який проходив у російському Казані.

На дистанції 50 метрів вільним стилем Говоров фінішував третім з результатом 22,03 секунди, а у фінал українець потрапив з часом 22,04 секунди. Випередили українця американець Майкл Ендрю (21,99) і росіянин Володимир Морозов (21,49).

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Зазначимо, що в Казані Говоров ще виступить на дистанції 50 метрів батерфляєм, де він є діючим чемпіоном Європи.

Нагадаємо, Андрій Говоров є рекордсменом світу та чинним чемпіоном Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм. На Олімпіаді в Ріо українець посів 5 місце на дистанції 50 метрів вільним стилем.

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