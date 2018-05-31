Українець Гвоздик став офіційним претендентом на титул чемпіона WBC, бій може відбутися у Києві

Український боксер Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) оголошений офіційним претендентом на бій проти канадця Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО) за титул чемпіона світу за версією WBC.

Про це заявив сам Гвоздик, зазначивши, що його промоутер отримав відповідний лист від президента WBC Мауріціо Сулеймана про те, що Гвоздик єдиний офіційний претендент на обов'язковий захист титулу Стівенсоном. Відтак матч-реванш останнього проти Баду Джека не може бути проведеним.

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Після цього листа промоутери обох боксерів мають домовитися про проведення поєдинку. Промоутер Гвоздика Боб Арум вважає, що бій може відбутися і у Києві. Однак Гвоздик готовий битися і у Канаді, якщо так станеться.