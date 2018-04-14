Українець хотів переслати до Китаю 24 кілограми купюр по 1 гривні

Киянин спробував переслати до Гонконгу поштою 24 кілограми купюр номіналом по 1 гривні.

Про це повідомили у Державній фіскальній службі України на своїй сторінці у Facebook.

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Загалом, митники виявили 36 тисяч банкнот.

За документами, зазначене відправлення мало містити поліграфічні друкарські вироби вагою понад 24 кілограми. По факту, під час митного огляду митники виявили валюту України в купюрах номіналом 1 гривня, всього 36 тисяч банкнот. Всі гроші знаходились в банківських пачках по 100 купюр,

– зазначили у повідомленні.

Фіскали наголосили, Всесвітня поштова конвенція забороняє пересилати гроші без оголошеної цінності. Такі правила прописані і в українському законодавстві. Тобто українці можуть пересилати готівку за кордон через пошту лише з оголошеною цінністю, але у сумі, що не перевищує 300 євро (близько 10 тисяч гривень).

На правопорушника склали протокол про порушення митних правил, а гроші вилучили.