Українець Кобець дебютував за баскетбольний клуб у США
Захисник збірної України Олександр Кобець дебютував в G-Лізі за "Кепітал Сіті Гоу-Гоу". "Сіті" поступився 127:128, незважаючи на 30 очок Джордана Макрея.
У матчі проти "Лонг-Айленд Нетс" Кобець провів на майданчику 3 хвилини, за які "промазав" один двухочковий кидок і зробив 1 втрату.
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Варто зазначити, що "Кепітал Сіті", є фарм-клубом "Вашингтон Візардз" із НБА. Наступний поєдинок в G-Лізі команда українця проведе 9 листопада проти "Вінд Сіті Буллз".
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Джерело: 24 Канал
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