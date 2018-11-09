Українець Кобець дебютував за баскетбольний клуб у США

Захисник збірної України Олександр Кобець дебютував в G-Лізі за "Кепітал Сіті Гоу-Гоу". "Сіті" поступився 127:128, незважаючи на 30 очок Джордана Макрея.

У матчі проти "Лонг-Айленд Нетс" Кобець провів на майданчику 3 хвилини, за які "промазав" один двухочковий кидок і зробив 1 втрату.

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Варто зазначити, що "Кепітал Сіті", є фарм-клубом "Вашингтон Візардз" із НБА. Наступний поєдинок в G-Лізі команда українця проведе 9 листопада проти "Вінд Сіті Буллз".

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