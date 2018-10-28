Українець Коваль пропустив п'ять м'ячів від колишньої команди Сергія Реброва

Український голкіпер команди "Аль-Фатех" Максим Коваль в чемпіонаті Саудівської Аравії пропустив п'ять м'ячів у поєдинку чергового туру з "Аль-Ахлі" – колективу, який раніше очолював український тренер Сергій Ребров.

Перший м'яч у ворота Коваля влетів вже на 14-й хвилині, а другий – в кінці стартового тайму – на 41-й. Однак по-справжньому команда Максима розвалилася після перерви. Ковалю довелося діставати м'яч з сітки три рази.

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"Аль-Ахлі" зумів закріпити перевагу на 57-й хвилині, а потім грав і забивав вже собі на втіху. Українського варта "Аль-Фатеха" засмутили на 76-й і 83-й хвилинах - 1:5.

Нагадаємо, що Максим Коваль перейшов в "Аль-Фатех" на правах оренди на один рік, а його контракт належить київському "Динамо". Другу половину минулого сезону Коваль провів в оренді в іспанському "Депортіво", але не зміг завоювати місце в основному складі цього клубу.

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