Українець Кравець дебютує за "Леганес" у матчі проти "Реалу"

16 січня "Леганес" Василя Кравця та Андрія Луніна зіграє в 1/8 фіналу Кубка Іспанії з мадридським "Реалом".

Примітно, що український захисник Кравець, який днями поповнив склад господарів поля, вийде в стартовому складі проти "Королівського клубу".

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Склад "Леганесу" на матч Кубка Іспанії проти "Реалу"

️ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad. #LeganésRealMadrid #CopaDelRey #VamosLega pic.twitter.com/tAyKKxdvjB — C.D. Leganés (@CDLeganes) 16 января 2019 г.

Нагадаємо, що матч "Леганес" – "Реал" відбудеться 16 січня. Початок зустрічі – о 22:30.

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