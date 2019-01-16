Українець Кравець дебютує за "Леганес" у матчі проти "Реалу"
16 січня "Леганес" Василя Кравця та Андрія Луніна зіграє в 1/8 фіналу Кубка Іспанії з мадридським "Реалом".
Примітно, що український захисник Кравець, який днями поповнив склад господарів поля, вийде в стартовому складі проти "Королівського клубу".
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Склад "Леганесу" на матч Кубка Іспанії проти "Реалу"
Нагадаємо, що матч "Леганес" – "Реал" відбудеться 16 січня. Початок зустрічі – о 22:30.
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Джерело: 24 Канал
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