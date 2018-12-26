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      Українець Кравцов змінив клуб у чемпіонаті Іспанії

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      В'ячеслав Кравцов перейшов у "Фуенлабрадо"
      В'ячеслав Кравцов перейшов у "Фуенлабрадо"

      Центровий В'ячеслав Кравцов всього кілька годин залишався без роботи після розірвання контракту з "Бургосом".

      Українець вже уклав договір до кінця сезону з "Фуенлабрадою", повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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      У поточному сезоні 31-річний Кравцов в складі "Бургос" набирав по 6.9 очка та робив по 3.8 підбирання за 17 хвилин в середньому за гру в 12 матчах Ліги АСВ.

      На даний момент "Фуенлабрада" і "Бургос" мають ідентичне співвідношення перемог і поразок у регулярному чемпіонаті – по 10 очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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