Українець Кравцов змінив клуб у чемпіонаті Іспанії

Центровий В'ячеслав Кравцов всього кілька годин залишався без роботи після розірвання контракту з "Бургосом".

Українець вже уклав договір до кінця сезону з "Фуенлабрадою", повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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У поточному сезоні 31-річний Кравцов в складі "Бургос" набирав по 6.9 очка та робив по 3.8 підбирання за 17 хвилин в середньому за гру в 12 матчах Ліги АСВ.

На даний момент "Фуенлабрада" і "Бургос" мають ідентичне співвідношення перемог і поразок у регулярному чемпіонаті – по 10 очок.

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