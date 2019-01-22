Українець Лебеденко офіційно перейшов в іспанський "Луго"

Захисник львівських "Карпат" 20-річний Орест Лебеденко став гравцем іспанського клубу "Луго".

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Презентація українця має відбутися 22 січня.

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З гравцем підписаний контракт до червня 2023 року. У пресі повідомлялося, що представник Сегунди повинен заплатити львівському клубу близько 700 тисяч євро.

Зазначимо, що Лебеденко замінить в команді іншого українця Василя Кравця, який був проданий в "Леганес". Раніше аутсайдер УПЛ заробив близько 1 мільйона євро і на переході Кравця, оскільки "зелено-білим" належали 50% трансферних прав на свого вихованця.

20-річний Лебеденко зіграв 15 матчів у всіх турнірах нинішнього сезону в складі "Карпат", зробивши одну результативну передачу.

На даний момент "Луго" знаходиться на 16 місці Сегунди, маючи в своєму активі 23 очки після 22 турів.

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