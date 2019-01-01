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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українець Лень провів блискучий матч НБА в новорічну ніч: відео

      166 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      "Атланта Хоукс" в матчі НБА поступилася "Індіані", проте українець Олексій Лень був одним з найрезультативніших у своїй команді.

      Український центровий провів на майданчику майже 25 хвилин, більшість ігрового часу отримав в першій половині гри. Лень набрав 12 очок до великої перерви, ще 7 – після. Сумарно в активі Олексія 19 очок, а також 7 підборів, 2 ассисти, 1 блок та 1 перехоплення.

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      Українець став одним з кращих у складі "Хоукс", але це не допомогло його команді перемогти. Ця поразка стала другою для "Атланти" за останні 7 матчів.

      "Індіана Пейсерс" – "Атланта Хоукс" 116:108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)

      Дивіться найкращі моменти гри за участі Олексія Леня

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      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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