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      Українець Лень став найгіршим гравцем матчу "Атланти" проти "Чикаго": відео

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      "Атланта" програла "Чикаго"
      "Атланта" програла "Чикаго"

      "Атланта", за яку виступає українець Олексій Лень, зазнала третьої поразки у сезоні. Цього разу від "Чикаго" на власному майданчику.

      По ходу зустрічі "Чикаго" стартував з ривка 0:5, тож "Атланта" усю першу чверть була у ролі наздоганяючої. Хоча саме цей клуб пішов на першу перерву, будучи попереду у рахунку 25:22.

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      Незначну перевагу у три бали довелося зберегти і за підсумками другої чверті. Хоча за ці 12 хвилин матчу "Чикаго" зумів вийти вперед, а згодом "Атланта" вела у рахунку з різницею у 8 очок.

      Вся ця перевага була втрачена по перерві. Дві чверті "Чикаго" виграв, у підсумку святкуючи перемогу у матчі.

      Атланта – Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22, 30)

      Українець Олексій Лень провів на майданчику понад 16 хвилин. За цей час він набрав лише чотири очки (два влучання з гри з шести спроб) та зробив чотири підбирання. Його результативність стала однією х найгірших у матчі і склала -21. Стільки ж у його партнера Трея Янга.

      Відео моментів матчу Атланта – Чикаго

       

      Теги: Спорт NBA Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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