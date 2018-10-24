Українець Лень травмував лікоть у матчі чемпіонату НБА

Центровий "Атланта Хоукс" Олексій Лень травмував лівий лікоть. Участь Леня в найближчому матчі "Атланти" проти "Далласа" під питанням.

Якщо Лень з'явиться на майданчику, то, швидше за все, в обмежений час з лави. За даними офіційного сайту команди, Лень все ж ризикує пропустити найближчий матч регулярного чемпіонату НБА проти "Даллас Маверікс".

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Hawks added Alex Len (left elbow hyperextension injury) to the injury report as probable. — Brad Rowland (@BTRowland) 23 октября 2018 г.

Правда, приводів для серйозного занепокоєння начебто немає – мова йде лише про розтягнення.

Однак що стосується місця в стартовій п'ятірці, то тут досить велика ймовірність, що воно дістанеться Девейну Дедмону, який може дебютувати в якості стартового центру.

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