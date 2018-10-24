19:11
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українець Лень травмував лікоть у матчі чемпіонату НБА

      80 Читать новость на русском
      Олексій Лень травмував лікоть
      Олексій Лень травмував лікоть

      Центровий "Атланта Хоукс" Олексій Лень травмував лівий лікоть. Участь Леня в найближчому матчі "Атланти" проти "Далласа" під питанням.

      Якщо Лень з'явиться на майданчику, то, швидше за все, в обмежений час з лави. За даними офіційного сайту команди, Лень все ж ризикує пропустити найближчий матч регулярного чемпіонату НБА проти "Даллас Маверікс".

      Читайте також: Михайлюк дебютував за "Лейкерс" у НБА, команда зазнала третьої поразки поспіль: відеоогляд

      Правда, приводів для серйозного занепокоєння начебто немає – мова йде лише про розтягнення.

      Однак що стосується місця в стартовій п'ятірці, то тут досить велика ймовірність, що воно дістанеться Девейну Дедмону, який може дебютувати в якості стартового центру.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Перемога на класі. "Чорноморець" - "Севастополь" - 2:0. ВІДЕО
       10 листопада 2013 , 21:24
      Капітан "Баварії" розповів про свої емоції щодо війни в Україні
       15 лютого 2015 , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук