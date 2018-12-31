19:43
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українець Лучкевич покине бельгійський клуб

      76 Читать новость на русском
      Валерій Лучкевич покине "Стандарт"
      Валерій Лучкевич покине "Стандарт"

      Український півзахисник Валерій Лучкевич покине бельгійський "Стандард". Разом з ним піде і бразилець Карліньос.

      Раніше повідомлялося, що Лучкевич шукає нову команду, пише nieuwsblad.be.

      Читайте також: Лідер "Зорі" з нового року гратиме в іноземному клубі

      Зазначимо, що 22-річний українець перейшов в бельгійський клуб в кінці січня 2017 року з "Дніпра". У поточному сезоні не провів за першу команду "Стандарда" жодного матчу. Всього на його рахунку 25 ігор, 1 гол і 2 ассисти в складі "червоних".

      "Стандард" після 21 туру чемпіонату Бельгії займає 4 місце. Відставання від лідера "Генка" становить 12 очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Бельгія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Сайкса позбавили подіуму на етапі світової Серії Супербайк
       13 травня 2013 , 15:57
      Екс-хавбек "Шахтаря": Кричати гасла проти Росії - це дурість і неправильна поведінка
       11 жовтня 2014 , 22:40
      Як "Дніпро" у роздягальні святкував вихід у фінал Ліги Європи (ВІДЕО)
       15 травня 2015 , 13:31
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук