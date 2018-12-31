Українець Лучкевич покине бельгійський клуб
Український півзахисник Валерій Лучкевич покине бельгійський "Стандард". Разом з ним піде і бразилець Карліньос.
Раніше повідомлялося, що Лучкевич шукає нову команду, пише nieuwsblad.be.
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Зазначимо, що 22-річний українець перейшов в бельгійський клуб в кінці січня 2017 року з "Дніпра". У поточному сезоні не провів за першу команду "Стандарда" жодного матчу. Всього на його рахунку 25 ігор, 1 гол і 2 ассисти в складі "червоних".
"Стандард" після 21 туру чемпіонату Бельгії займає 4 місце. Відставання від лідера "Генка" становить 12 очок.
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Джерело: 24 Канал
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