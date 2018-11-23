Українець Лунін дебютує за "Леганес" з перших хвилин у матчі чемпіонату Іспанії
Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін вийде в основі на матч чемпіонату Іспанії проти "Алавеса".
Лунін отримає шанс перевірити себе проти одного з несподіваних лідерів Ла Ліги.
Читайте також: Зінченко "розправився" з одноклубником ударом в стилі змішаних єдиноборств: фото
Стартовий склад "Леганесу" на матч проти "Алавесу"
Зазначимо, що "Алавес" зараз знаходиться в топ-4 Ла Ліги і відстає від "Барселона" на 1 пункт, тоді як "Леганес" розташувався в зоні вильоту.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні28 листопада 2011 , 12:26
Плавання: Андрій Говоров успішно подолав кваліфікацію на ЧС13 грудня 2012 , 13:28
Видатні актори в матчі "Атлетіко" - "Реал. ВІДЕО3 березня 2014 , 13:37
Найближчим часом може відбутись чергова зустріч між ФФУ, РФС, УЄФА і ФІФА щодо Криму22 жовтня 2014 , 17:16