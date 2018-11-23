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      Українець Лунін дебютує за "Леганес" з перших хвилин у матчі чемпіонату Іспанії

      100 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін вийде в основі на матч чемпіонату Іспанії проти "Алавеса".

      Лунін отримає шанс перевірити себе проти одного з несподіваних лідерів Ла Ліги.

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      Стартовий склад "Леганесу" на матч проти "Алавесу"

      Зазначимо, що "Алавес" зараз знаходиться в топ-4 Ла Ліги і відстає від "Барселона" на 1 пункт, тоді як "Леганес" розташувався в зоні вильоту.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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